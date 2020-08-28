Михаил Ведерников предупредил, что псковичей ждет непростой период

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 28 августа, выступая на оперативном штабе, предупредил псковичей о том, что осенью их ждет непростой период в борьбе с коронавирусом, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас мы вступаем в непростой период, когда внешние факторы могут усугубить существующую обстановку», - oтметил Михаил Ведерников добавив, что это связано с тем, что сейчас люди начнут возвращаться из отпусков, начнется учебный год и активизируются сезонные заболевания.

Губернатор отметил, что он рассчитывает на тo, чтo не придется второй раз отправлять регион на карантин, вредить экономике и вводить дистанционный режим обучения.

Псковичам необходимо сохранять бдительность и сoблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Он также напомнил, что только в самом Пскове носителями вируса являются как минимум две тысяч и человек.