Псковичи обсуждают сокращение численности депутатов в облсобрании

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Один из самых острых вопросов на повестке этого месяца стоит резкое уменьшение количества депутатов Псковского областного Собрания. Как менялся законодательный орган за свои шесть созывов, а также «за» и «против» очередного переформатирования рассмотрела "Псковская правда".

«Этот вопрос не решён окончательно, это то, что мы сейчас обсуждаем. Но мы уже нашли поддержку со стороны практически всех политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов», - заверил спикер. С ним солидарен и Виктор Антонов. «В каждом районе свой депутат будет. Чтобы кто-то яростно возражал - я не слышал», - говорит Александр Котов.

Проект закона об уменьшении численности областного Собрания может быть рассмотрен уже на первой после парламентских каникул сессии, в сентябре. Каким он будет - рассказала "Псковская правда".