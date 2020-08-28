Работу игровых комнат и уличных батутов разрешили в Псковской области

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Работу детских игровых комнат и уличных батутов разрешат в Псковской области. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперштаба 28 августа, сообщает Псковское агентство информации.

Отмечается, что аттракционы будут работать при условии постоянной дезинфекции поверхностей, обработки рук и ношении масок.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание псковичей на то, что эти меры вводятся с целью поддержки малого бизнеса. «В ограниченном режиме можно пользоваться. Но лучше воздержаться», - заключил губернатор.

Кроме того он призвал псковичей воздержаться от проведения дней рождения и массовых праздников в игровых комнатах отметив, что «нет таких помещений, которые могли бы развести детей, отделив их друг от друга».