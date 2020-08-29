Погода в последнюю субботу августа в Пскове изменится к вечеру

Фото: Svetlana Sauh

Сегодня в Псковской области к утру высокая влажность спровоцировала туман. Но это не последние изменения погоды 29 августа. Прогноз погоды сообщили в Гидрометцентре Псковской области.

Утром пасмурная погода от +6 до +11 градусов тепла и туман к 12 часам дня рассеются и на небо выйдет солнце. Днем в Псковской области будет +17 градусов тепла. Однако, не на долго.

С 18:00 столбик термометра опустится до +15 градусов тепла и начнутся проливные дожди. К вечеру ливень не утихнет, температура воздуха будет стремительно падать. К 21:00 видимость на дороге прогнозируют до 600 метров.

Но, несмотря на дождь, ночь 30 августа будет значительно теплее субботы: +13...+16 градусов тепла.