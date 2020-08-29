Госархив Псковской области опубликовал карточку столовой из 80-х годов

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Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте опубликовал карточку 80-х годов, в которых перечислен перечень кондитерских и кулинарных изделий для выставки распродажи по обслуживанию ярмарки.

"Даешь вкусный пост. Сегодня предлагаем погрузиться в атмосферу начала 80-х годов прошлого столетия. Кажется, это было так недавно!, - пишут под фото сотрудники псковского госархива. Итак, представьте. Город Великие Луки. Трест столовых утверждает перечень кондитерских изделий «для выставки распродажи по обслуживанию ярмарки». Что же входит в этот список?Ах, у нас от одного прочтения уже текут слюнки!"

Мясо, рыба, салаты, овощи отварные, котлеты рыбные, мясные, овощные. Пирожки с мясом, яблоками, рисом и так далее. Особенно вызывает аппетит формулировка «и так далее». Воображение человека, заставшего советскую столовую, невольно погрузится в восхитительные запахи. А те, кто не застал, вероятно, может себе представить, чем кормили в ту пору.

"Пироги открытые и закрытые. Хворост, расстегаи, кулебяки, кексы, слойки, пирожные, торты. Какая там ярмарка! Так бы и простоял у лавки с пирогами!" - заключили в госархиве.