В Пскове отроется первая в городе ясельная группа от 0 до 1,2 лет

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В Псковской области к октябрю откроется первый в городе детский сад, в котором будет предусмотрена ясельная группа для малышей до 3-х лет. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Детский сад №25 «Золотой ключик» находится на Рижском проспекте, 56Б. Он станет первым в городе, где примут до 80 малышей в таком возрасте.

Для комфортного прибывания детей в группе, уже закуплены пеленальные столы для грудничков и специальные стулья для кормления детей постарше. Кроме этого, как и положено, у каждого ребенка будет личный шкафчик для вещей.

Изначально детский сад не предполагал ясельную группу, но специально для этого сделали пристройку. В ней специально разработали отопление. Кровати в спальнях оснащены непромокаемыми наматрасниками. В пищеблок, прачечную и медкабинет завезено новое оборудование.