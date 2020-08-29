Псковичи обеспокоены количеством людей на крестном ходу в Печорах

Фото: Псковская митрополия Русской Православной Церкви

Вчера в Псково-Печерском монастыре состоялся традиционный крестный ход на праздник Успения Пресвятой Богородицы. После чего в Instagram губернатора Псковской области поступило немало жалоб от местных жителей о большом количестве прихожан на крестном ходу.

"Михаил Юрьевич, вот, скажите пожалуйста, обещали ли же, что в Псково-Печерском монастыре на Успение будет одна служба на прихрамовой территории, а на деле была и дорожка, и туристы, и местные шли плечом к плечу! А потом мы удивляемся откуда у нас "+" в активных очагах. Или что, для нашего монастыря закон не писан?" - обратились подписчики к губернатору Псковской области.

Люди волнуются, что в городе в час пик стало просто не протолкнуться. Не смотря на статистику, в маленький город прибывает все больше туристов:

"Поражает статистика, а ешё больше очаг в Печорском монастыре. Число заболевших растёт, а паломников всё больше и больше. Живу в Печорах, и с каждым днём все труднее проехать в центре из-за количества приезжих машин. Отменили крестный ход на Успение,а внутри монастыря народу... яблоку негде упасть".

По последним данным, в Печорской области находится один из очагов распространения COVID-19.

Несмотря на то, что паломники и гости города не прекращают посещать город, а количество человек на службе было внушительным, очевидцы говорят о том, что в самом храме во время праздника все меры безопасности были соблюдены:

"Оценивать дистанцию нужно по фото внутри толпы, а не когда оно сделано на приличном расстоянии, совершенно искажается восприятие. Мне прислали фото именно внутри толпы на службе. Дистанция была хорошо соблюдена и многие все-таки в масках. Не будем забывать, что очень многие переболели, им сейчас маски с какой целью надевать?" - заключила подписчица.

Многие Псковичи по приходу на крестный ход не знали, что задолго до события, пресс-служба храма оповестила прихожан, что в этом году они не могут участвовать. В связи с этим, прихожане прождали у дверей большое количество времени и были расстроены: "Конечно праздник удался! И если Монастырь так заботится о безопасности людей, что же они держали как стадо баранов толпу под Никольской церковью почти полчаса, сразу бы сказали, что в крестном ходе прихожане не участвуют. И было не выйти ни вперёд, ни назад. Как в Московском метро с пропусками. Все ждали, пустят или нет. Какая забота о ближнем! Внукам своим буду рассказывать!Такой праздник!".

Между тем, Псково-Печерский монастырь организовал прямую трансляцию богослужений для того, чтобы прихожане могли без ущерба здоровью наблюдать таинства: "Низкий поклон всем устроителям трансляций Богослужений, благодаря которым мы имеем возможность присутствовать, и как бы принимать участие в службах. Несмотря на расстояние, ощущаем огромную радость, чувствуем душевную атмосферу всеобщей молитвы, и кажется, что почившие старцы незримо присутствуют среди собравшихся! С праздником, Владыка! С праздником, Братия!" - обратился подписчик сообщества Псково-Печерского монастыря в социальной сети ВКонтакте.