46 человек излечилось от коронавируса в Псковской области

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В Псковской области за сутки 46 человек излечились от коронавируса, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4 638, за последние сутки - 3.
Выздоровело – 3 334 человека, из них 46 за последние сутки.
Умерло за все время 65 инфицированных коронавирусом.
Статистика по районам
Псков – 1480
Великие Луки – 883
Бежаницкий район - 55
Великолукский район – 191
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 69
Дновский район - 108
Красногородский район – 41
Куньинский район –41
Локнянский район - 14
Невельский район - 148
Новоржевский район – 26
Новосокольнический район - 128
Опочецкий район – 49
Островский район – 340
Палкинский район - 53
Печорский район – 90
Плюсский район – 103
Порховский район - 164
Псковский район – 398
Пустошкинский район – 27
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 23
Себежский район – 36
Струго-Красненский район – 48
Усвятский район - 24