46 человек излечилось от коронавируса в Псковской области

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В Псковской области за сутки 46 человек излечились от коронавируса, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4 638, за последние сутки - 3.

Выздоровело – 3 334 человека, из них 46 за последние сутки.

Умерло за все время 65 инфицированных коронавирусом.

Статистика по районам

Псков – 1480

Великие Луки – 883

Бежаницкий район - 55

Великолукский район – 191

Гдовский район – 88

Дедовичский район – 69

Дновский район - 108

Красногородский район – 41

Куньинский район –41

Локнянский район - 14

Невельский район - 148

Новоржевский район – 26

Новосокольнический район - 128

Опочецкий район – 49

Островский район – 340

Палкинский район - 53

Печорский район – 90

Плюсский район – 103

Порховский район - 164

Псковский район – 398

Пустошкинский район – 27

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 23

Себежский район – 36

Струго-Красненский район – 48

Усвятский район - 24