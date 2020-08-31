С помощью GPS-браслетов будут отслеживать псковичей больных COVID-19

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В новой инфекционной больнице каждому прибывающему пациенту будет выдан специальный отлеживающий браслет, с помощью которого можно будет в онлайн-режиме отследить перемещения его носителя. Об этом сообщил корреспондент "Комсомольской правды в Пскове".

О постоянном контроле местонахождения пациентов рассказали на визите заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Сообщается, что больница планирует начать работу к концу сентября.

На встрече озвучили полную готовность корпуса в Пскове, в Великих луках осталось меньше 10% работы. Напомним, президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу псковских врачей о строительстве больницы ко второй волне коронавируса. Корпус возвели военные строители в полном объеме за два месяца.