Пропавшая 13-летняя великолучанка убегает от поисковиков

Пропавшая Александра

31 августа около полудня в городе Великие Луки пропала 13-летняя Александра Быкова, вчера девочка находилась в районе «Дружба» и не вернулась домой. Об этом сообщается в группе «Бэби-Бум.Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Участники поискового отряда «След Великие Луки» организовали поиск пропавшей девочки. Сегодня утром выяснилось, что девочку заметили, но она стала прятаться от полиции и волонтеров.

Изначально волонтеры сообщали о том, где они ведут поиски, но утром куратор поисков попросила этого не делать, так как девочка читает группе "ВКонтакте" и знает, где ее ищут.

Приметы: Волосы светло-русого цвета. Была одета в белую кофту, синие джинсы, тёмные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александры Быковой просят сообщать по телефонам +7-953-248-04-66 и +7-900-993-95-34.