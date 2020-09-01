Родители псковских школьников рассказали о необычном Дне знаний - 2020

Фото: Анастасия Тарасова

Сегодня состоялись самые необычные линейки для школьников. В Псковской области за парты отправили 69 тысяч учеников. Как прошла подготовка к самому ответственному дню в году и сам праздник, "Комсомольская правда в Пскове" спросила у родителей.

"Сейчас отправила в школу сына-восьмиклассника, а в телефоне уже смотрю, как моя первоклашка впервые заходит в свой первый класс под торжественную музыку. У нас во всех кабинетах камеры, фотографы сегодня приехали" - сообщила мама двоих детей из школы №15.

Но не все остались довольны организацией мероприятия. Некоторые родители отметили, что задумки организаторов для сохранения социальной дистанции между учениками не увенчались успехом.

"Понятно, что хотели, как лучше - чтобы одни классы зашли, другие вышли, но никто не столкнулся в воротах. На самом деле именно там все и встали" - сообщил пскович.

В связи с тяжелой экономической ситуацией во время коронавируса, многие родительские советы школ приняли решение объединиться в покупке букета и подарить один от класса.

"Мы в этом году покупали по одной розе от ученика, чтобы цветочек каждого соединился в большом букете у преподавателя. Ну и, кроме того, преподаватель у нас мужчина, очень лаконично получилось" - сообщила мама псковского школьника.