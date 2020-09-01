Полицейские спасли псковичку, решившую прыгать с моста

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Сегодня, 1 сентября, в Пскове очевидцы сообщили о девушке, которая решила прыгнуть с моста Александра Невского, неподалеку от ТЦ "Акваполис".

Сотрудники УМВД России по городу Пскову своевременно прибыли и уговорили ее не совершать необдуманный поступок.

Родственники сообщили, что ранее девушка состояла на учете в наркологическом диспансере. А в момент попытки прыгнуть, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка не нуждается в медицинской помощи и в данный момент доставляется в отдел полиции для выяснении обстоятельств дела.