Назначен новый главврач скорой медицинской помощи в Псковской области

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Сегодня был представлен новый главврач службы скорой медицинской помощи региона. На эту должность назначен экс-заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков. Об этом сообщили в Псковском агентстве информации.

Представила нового главного врача зампред комитета Надежда Рагозина. Сообщается, что Денис Сачков выпускник Смоленского медицинского института. После его окончания он приехал в Псковскую область и был назначен на пост главврача Пушкиногорской районной больницы. С 2012 года являлся заместителем председателя комитета по здравоохранению.

«Только вместе мы сможем нормализовать работу службы, только вместе, никак поодиночке. Будем стараться», - сказал Сачков в ответном слове.

В этом году Денис Сачков провел большую работу по координации городской больницы города Пскова. Несколько месяцев он замещал главврача Алексея Васильева, который находился на больничном.