Надежда Рагозина рассказала, почему Сачков стал главным врачом скорой

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Заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина рассказала почему именно Дениса Сачкова назначили на должность главного врача Скорой медицинской помощи, сообщает Псковское агентства информации.

На данный момент Денис Сачков имеет более 20 лет стажа работы в медицинских учреждениях Пскова. По мнению Рагозиной, ему сейчас предстоит заняться реорганизацией службы скорой медицинской помощи, которая была начата в прошлом году под его руководством.

«Денис Юрьевич — врач анестезиолог-реаниматолог по медицинской специальности, поэтому логично, что именно он занял пост главного врача скорой. Кроме того, на протяжении своей работы в комитете именно он контролировал это направление», - отметила Рагозина.

Денис Сачков сообщил, что надеется сократиться время приезда скорой помощи и правильно выстроить маршрутизацию пациентов