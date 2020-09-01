Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак в 44 стал дедушкой

Фото: @olyatsulukidze

Сегодня, 1 сентября, дочь бывшего губернатора Псковской области опубликовала фото новорожденного сына в своем Insagram-аккаунте.

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак стал дедушкой в 44 года. Внука ему родила старшая 22-летняя дочь 22-го августа.

Фото: @olyatsulukidze

Ольга Турчак - выпускница Российского государственного института сценических искусств. У нее немало поклонников, которые начали активно поздравлять девушку с рождением ребенка.

"Столько СЧАСТЬЯ в руках..!" (marinadext)

"Ааааа! Оляяяя! Поздравляю! Здоровья крепкого. Желаю, чтобы малыш каждый день радовал своими успехами, искренними улыбками и звонким смехом. Счастья и любви. Ураааа!" (nast_28_pol)