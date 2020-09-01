Псковичка попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря молочному зубу

Фото: ПАИ

Жительница Псковской области Бежаницкого района до 60-ти лет доносила белоснежную улыбку и молочный зуб. Об этом она узнала, когда в 32 года перед рождением второго ребенка отправилась сделать снимок. Там ей и поставили диагноз: «73-й зуб является молочным».

Марина Викторовна, так зовут счастливую обладательницу зуба, рассказала Псковскому агентству информации, что на достигнутом останавливаться не собирается, ведь у нее есть и второй молочный. Если он продержится до 70-80 лет, то можно поставить новый рекорд. А ведь планы-то грандиозные:

«Я считаю, что войти в Книгу рекордов России — это неплохой результат. Быть одним человеком в России с такой особенностью - это просто замечательно, - говорит. - Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Буду подавать заявку в Лондон, чтобы меня добавили в Книгу рекордов Гиннесса. Я видела по телевизору репортаж с женщиной, которая прославилась и обеспечила свою семью из-за груди 33-го размера. Я бы тоже хотела, чтобы обо мне узнали и я бы смогла войти в историю, к тому же параллельно обеспечивая свою семью».