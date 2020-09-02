Стала известна причина возгорания авто в Пскове этой ночью

Фото: Анастасия Тарасова

Сегодня ночью, 2 сентября, на улице Технической под окнами дома №8 в Пскове горел автомобиль. О подробностях происшествия "Комсомольской правде в Пскове" рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщается, что в 4:12 утра в отдел полиции поступило сообщение, что у дома №8 по улице Технической произошло возгорание авто Черри А-13, 2012 года выпуска.

По данным УМВД, автомобиль принадлежит псковичке 1993 года рождения.

По прибытию службы МЧС стала известна предварительная причина возгорания. Оказалось, что машину подожгли. По данному факту полицией проводится проверка