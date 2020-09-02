"Лето не закончится": псковичам рассказали о погоде на осень

Фото: Анастасия Тарасова

Псковичам не придется готовиться к осени. Синоптики предвещают комфортную осеннюю погоду, которая продолжит летние теплые дни. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщила начальник псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Отмечается, что температура воздуха в первой половине сентября в некоторые дни будет достигать +20 C, ночью до +10 С. Дожди ожидаются умеренные.

"Бабье лето будет позднее, а зима наступит вовремя - в конце ноября" - сообщила Тала Нещадимова.