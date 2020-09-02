В псковских книжных прокомментировали запрет на фотографирование книг

Фото: Анастасия Тарасова

Сегодня в Министерстве промышленности и торговли озвучили законопроект, запрещающий фотографировать книги в магазине до их покупки. Об этом сообщили РИА Новости.

В Псковских книжных еще не слышали о предложенном законопроекте, но отметили, что фотографирование совсем не мешает их работе и не нарушает никакие права:

"Псковичи нечасто, я бы даже сказала, что почти не делают этого. А если и включают камеру, то делают фото обложки книги или ее выходных данных. В большинстве случаев, чтобы сохранить понравившееся произведение или уточнить автора книги" - сообщил администратор одного из книжных магазинов Пскова.

В Минпромторге сообщается, что данный законопроект позволит защитить права продавцов и издательств.