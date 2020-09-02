Новое здание скорой помощи построят в Новосокольниках

Фото газеты "Новосокольнический край"

Новое здание для станции скорой медицинской помощи планируется построить в Новосокольниках, сообщает ПАИ.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и главврач областной службы скорой помощи Денис Сачков приехали 2 сентября с рабочим визитом приехали в Новосокольнический район.

Целью визита было определение места будущего строительства станции. Планируется, что постройка будет модульной, быстровозводимой. Подобным образом в муниципалитетах региона строят фельдшерско-акушерские пункты.

Фото газеты "Новосокольнический край"

В мае губернатор Псковской области Михаил Ведерников ездил в Новоскольники с рабочим визитом. Тогда он предположил, что ремонт корпуса может обойтись в половину стоимости строительства нового модуля. В итоге губернатор принял решение о строительстве в городе нового здания станции скорой.