С 4 сентября будет перекрыт участок улицы Леона Поземского

Фото: Анастасия Тарасова

С 4 по 7 сентября будет перекрыто движение по Троицкому мосту улицы Леона Поземского в связи с ремонтом инженерных сетей. Об этом "Комсомольской правде в Пскове сообщили в пресс-службе Псковской области.

Сообщается, что участок улицы Леона Поземского, от Милицейской до Труда, будет перекрыт с 20:00 4 сентября по 6:00 7 седьмого сентября.

Администрация города предлагает водителям пути объезда по улицам Ипподромная, Звездная, Индустриальная, Звездная и по проспекту Энтузиастов.