Новую площадку для сдачи ГТО откроют в Псковском районе

.

Малую спортивную площадку ГТО откроют в деревне Соловьи Псковского района, сообщила корреспонденту Комсомольской правды исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышева.

Открытие состоится в 12:00 4 сентября около филиала Стремуткинской средней школы.

Площадка возведена в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». В этом году в Псковской области по федеральному проекту планировалось строительство пяти таких площадок: в Куньинском, Невельском, Гдовском, Локнянском и Себежском районах.