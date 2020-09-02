Нужна ли справка от врача за один пропущенный день в школе Пскова

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О том, нужна ли справка от врача после одного пропущенного дня в школе, рассказала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова в эфире ПАИ-live.

Сообщается, что школьник может отсутствовать на уроках до пяти дней. При этом ему не нужно будет предъявлять справку о состоянии здоровья.

В случае, если ребенок остается дома на несколько дней, достаточно сообщить о причине отсутствия классному руководителю. А справка понадобится после длительного отсутствия - после пяти дней.

Если у ребенка подтвердится коронавирус, то об этом необходимо срочно сообщить в школу. Класс, в котором он находился, обязаны закрыть на двухнедельный карантин.