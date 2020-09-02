Михаил Ведерников: Главные вызовы еще впереди

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Сегодня в Псковской области прошел форум партии «Единая Россия». В нем принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который озвучил в своем выступлении основной тезис, собравшихся. Об этом сообщили в материале "Команда на взлет" Псковского агентства информации.

"Мы с вами - одна команда. У нас одна общая цель - повышение качества жизни в Псковской области. Многое нам удалось уже сделать. Но главные задачи, главные вызовы еще впереди. Уверен, вместе мы справимся, сделаем так, чтобы Псковская область оставалась местом, где хочется жить и работать", - заявил Михаил Ведерников.

"Все присутствующие в этом зале - значимая часть нашей большой, действующей команды, которой предстоит работать на благо Псковской земли. Именно вы первыми узнаете о проблемах людей, можете указать на самые актуальные запросы жителей, исходя из местной специфики и возможностей предложить пути решения", - обратился он к представителям из районов и волостей.

В следующее воскресенье, 13 сентября, в Псковской области состоятся выборы в муниципальные органы власти. На 1149 депутатских мандатов претендуют порядка 2 000 кандидатов от восьми партий - «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», Партии Роста, Родной партии и Партии социальной защиты.

Форум «Единой России» на данный момент является единственным крупным мероприятием, которое было организовано партиями в Псковской области.