26 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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26 человек заболели коронавирусом в Псковской области. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Общее количество заражённых достигло 4 711 человек, число умерших не изменилось - 65.

Количество выздоровевших достигло 3 43030 человек, за последние сутки выздоровело 30 человек.

"На сегодняшний день в регионе сохраняется положительная тенденция на улучшение эпидобстановки, но соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по-прежнему актуально", - отметил Михаил Ведерников.