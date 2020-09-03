Стала известна причина пробки в центре Пскова

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Утром в четверг, 3 сентября, в Пскове на Рижском проспекте и улице Коммунальной в сторону площади образовалась сильная пробка.

Как сообщили Комсомольской правде в ГИБДД УМВД по городу Пскову, причиной пробки стало задержание на Ольгинском мосту 17-летнего мотоциклиста. Отметим, что подросток не имел права управления транспортным средством.

Когда водителя задержали, мотоцикл какое-то время стоял на мосту, пока решался вопрос о его транспортировке. Это и стало причиной пробки.

Молодой человек будет привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без прав. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.