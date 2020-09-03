У Псковского театра кукол рухнул пушкинский дуб

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Вчера около трех часов дня в Пскове поднялся сильный ветер и расколол дуб у Псковского театра кукол. Об этом сообщили в сообществе театра ВКонтакте.

"Нынешний ветер его не пощадил. И вот тогда мы увидели, из каких половинок он состоял..." - сообщили сотрудники театра.

Огромный дуб подписчики прозвали "красивым, как у Лукоморья", многие псковичи огорчились разрушению дерева: "Огромный! Пушкинский дуб.. .В этот момент были совсем неподалеку".

Как сообщили в театре кукол: "К счастью, никого поблизости не было - ни людей, ни животных".