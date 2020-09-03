Чем привлек Псково-Изборский заповедник 1 миллион гостей с начала 2020

Фото: подворье Псково-Печерского монастыря

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник посчитал количество гостей с начала 2020 года. Оказалось, что Псковскую область посетило порядка миллиона гостей со всей России. Об этом Псковскому агентству информации рассказал директор учреждения Александр Голышев.

«Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни. И существенно оживила внутренний туризм. К нам приезжают из Твери, Санкт-Петербурга, Карелии и других городов. Очень приятно это осознавать и видеть», - рассказал Александр Голышев.

В начале года музей заповедник поставил план в 1,5 миллиона гостей, еще не зная о пандемии. К сентябрю, несмотря на карантин, набрался уже миллион посетителей. Кроме того, весь сентябрь расписан на экскурсии от турагенств.

Недавно мы рассказывали, что на родину вернулась известная ведущая Оксана ФедороваОксана Федорова, кроме этого, псковичка и известная актриса Юлия Пересильд вернулась на родину в Псков и поделилась с подписчиками о своем месте силы. Незадолго до этого Татьяна Навка прогулялась под радугой у куполов Псково-Печерского монастыря. Позже и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вдохновленный поездкой жены в Псков, посетил Псковскую область.