Один из псковских штрафов предлагают увеличить в 5 раз

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В пять раз увеличить штраф за надписи на фасадах без согласия собственника предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Инициативу предлагается закрепить в законе «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Сейчас за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей для тех, кто совершил его впервые и 2 000 рублей для тех, кто нарушил закон повторно.

Штраф планируется увеличить до 5 тысяч рублей и сделать его одинаковым для всех в независимости от количества нарушений.