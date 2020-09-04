Вооруженный топором пскович чуть не стал обладателем 2 млн. рублей

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Житель Печор пытался вскрыть банкомат топором, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Поздно ночью 3 сентября мужчина пришел в Печорское отделение банка на улице Юрьевской, прихватив с собой топор. С помощью него он рассчитывал взломать банкомат, в котором на тот момент находилось около 2 миллионов рублей.

После нескольких безуспешных попыток, автоматическая система охраны банка заблокировала двери. Мужчине пришлось разбить топором оконное стекло, чтобы сбежать.

Полиция задержала вора по горячим следам. Оказалось, что ранее молодой человек уже был судим за кражу. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.