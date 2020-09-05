23 человека излечилось от коронавируса в Псковской области за сутки

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23 человека вылечились от коронавирусной инфекции в Псковской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По состоянию на утро 5 сентября коронавирус подтвердили за сутки у 21 человека. Всего за все время пандемии 4 766 человек заразились COVID-19 в Псковской области.

Всего за весь период пандемии вылечилось 3 490 пациентов, умерло 65 инфицированных.

«Наступили выходные. Не забывайте про маски, когда будете посещать магазины и ездить в общественном транспорте. Здоровье – важнее всего, давайте не рисковать собой понапрасну. Берегите себя!» – написал губернатор.