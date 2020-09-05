Свыше 5 килограммов конопли изъяли у жителя Псковской области

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У жителя Псковской области изъяли более 5 килограммов каннабиса, об этом сообщили в пресс-службе УМВД Псковской области.

Во время обыска мужчина объяснял, что "урожай" собирал для собственного употребления.

Оперативные работники МВД региона 4 сентября возбудили уголовные дела на жителя деревни Шаврово Псковской области. Он незаконно выращивал и культивировал коноплю на приусадебном участке. Во время обыска было обнаружено свыше 120 кустов конопли, и 5 килограммов растения в собранном виде.

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Подозреваемому грозит от трех до десяти лет лишения свободы, либо штраф до пятисот тысяч рублей за хранение наркотиков в крупном размере: 228 статья УК РФ; Штраф до трёхсот тысяч рублей, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, за незаконное выращивание: 231 статья УК РФ.