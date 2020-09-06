Погода в Псковской области на предстоящую неделю

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Сегодня, 6 сентября, в Псковской области ожидается по-настоящему осенняя погода. Температура к обеду поднимется до +16 градусов и начнет стремительно падать. К ночи она достигнет минимума в +9 градусов. Кроме того, атмосферное давление в этот день будет значительно ниже нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре Псковской области.

Пн, 7 сентября: температура повторит прошлый день. Ожидается, что температура не поднимется выше +18 градусов и не будет ниже +9. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Кратковременные дожди.

Вт, 8 сентября: температура воздуха осенняя - от +9 до +16 градусов тепла. К обеду начнется небольшой дождь и продолжится до самого вечера.

Ср, 9 сентября: все тот же небольшой дождь будет сопровождаться прояснениями. Температура воздуха прогреется на несколько градусов. Ожидается +12...+17 градусов тепла.

Чт, 10 сентября: весь день будет затяжной дождь. Не смотря на то, что давление ниже нормы, температура будет комфортная - от +10 до +15 градусов.

Пт, 11 сентября: южный ветер не поможет прогреться воздуху выше +8...+17 градусов тепла. Дождь будет по-прежнему моросить. Однако давление, наконец, достигнет своей нормы.

Сб, 12 сентября: выходные без дождя, но и солнце не порадует. Облачно с прояснениями +8...+17 градусов.

Вс, 13 сентября:в последний день недели будет чуть теплее от +10 до +20 градусов на солнце, однако ощущаться будет не выше +17.