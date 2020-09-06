Более 300 человек пробежали по центральным улицам Пскова 6 сентября

Фото: ПАИ

Сегодня стартовал спортивный марафон от компании "Псковжилстрой". Более 300 спортсменов из нескольких городов России, Белоруссии и Эстонии пробежали по центральным улицам Пскова.

От компании "Псковжилстроя" в забеге участвует команда из 12 человек. Все они разных профессий: бухгалтеры, строители, юристы.

Как отметил директор компании Владислав Абрамов, "Псковжилстрой" с удовольствием готов поддерживать городские мероприятия в области, а этот марафон - один из основных спортивных событий региона.

Фоторепортаж мероприятия подготовило Псковское агентство информации.