Как защитить детей от проявлений экстремизма в Интернете

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Как распознать экстремистские наклонности у ребенка и суметь защитить его, рассказали читателям "Комсомольской правды в Пскове" в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Особую опасность для подростков представляют сайты, на которых пропагандируется экстремизм. В полиции рассказали, распознать негативный ресурс можно по нескольким признакам:

1. В первую очередь на таком сайте будут призывать к смене государственного устройства посредством насилия. Авторы публикаций на сайте любыми способами стараются оправдывать терроризм и экстремизм.

2. Разжигание межнациональной или религиозной - второе, на что необходимо обратить внимание. В этом случае могут применять слово "особенные". По таким названием шифруются социальные, религиозные и национальные группы. При этом, всячески демонстрируется превосходство над ними.

Полиция просит родителей быть внимательными и оградить своих детей от посещения таких сайтов и ознакомиться с методическими пособиями профилактики экстремизма и терроризма у детей:

"Создатели подобных деструктивных сайтов несут за свои деяния уголовную ответственность!" - обратили внимание в полиции.