Никто не выздоровел от коронавируса в Псковской области за сутки

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Никто не выздоровел от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, сообщили в официальном telegram-канале региона.

Количество выздоровевших осталось прежним - 3 527 человек. Количество умерших за сутки тоже не изменилось - 65.

При этом за минувшие сутки в регионе 21 человек заболел коронавирусом. Всего подтвержденных случаев заражения - 4 812.

Статистика по районам

Псков – 1550

Великие Луки – 916

Бежаницкий район - 57

Великолукский район – 195

Гдовский район – 88

Дедовичский район – 75

Дновский район - 108

Красногородский район – 41

Куньинский район –43

Локнянский район - 14

Невельский район - 150

Новоржевский район – 26

Новосокольнический район - 131

Опочецкий район – 49

Островский район – 348

Палкинский район - 55

Печорский район – 97

Плюсский район – 104

Порховский район - 169

Псковский район – 418

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 12

Пыталовский район – 29

Себежский район – 37

Струго-Красненский район – 48

Усвятский район - 24