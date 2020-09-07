Никто не выздоровел от коронавируса в Псковской области за сутки

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Никто не выздоровел от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, сообщили в официальном telegram-канале региона.
Количество выздоровевших осталось прежним - 3 527 человек. Количество умерших за сутки тоже не изменилось - 65.
При этом за минувшие сутки в регионе 21 человек заболел коронавирусом. Всего подтвержденных случаев заражения - 4 812.
Статистика по районам
Псков – 1550
Великие Луки – 916
Бежаницкий район - 57
Великолукский район – 195
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 75
Дновский район - 108
Красногородский район – 41
Куньинский район –43
Локнянский район - 14
Невельский район - 150
Новоржевский район – 26
Новосокольнический район - 131
Опочецкий район – 49
Островский район – 348
Палкинский район - 55
Печорский район – 97
Плюсский район – 104
Порховский район - 169
Псковский район – 418
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 12
Пыталовский район – 29
Себежский район – 37
Струго-Красненский район – 48
Усвятский район - 24