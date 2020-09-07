Прошлой ночью в стругокрасненском лесу заблудились две женщины

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Две женщины заблудились в лесу Стругокрасненского района. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В субботу, 5 сентября, в отдел полиции по Стругокрасненскому району поступила заявка на оказание помощи заблудившимся в лесу двум подругам.

Как сообщили в пресс-службе, женщины потерялись вблизи деревни Ивановка Плюсского района.

К 11:50 следующего дня специалисты поисково-спасательного отряда Гдова обнаружили заблудившихся. Гдовчанки благополучно доставлены до дома и в медицинской помощи не нуждаются.