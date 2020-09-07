ТОП-5 событий месяца по мнению экспертов Псковской области

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации публикует список из пяти самых значимых событий месяца в Псковской области. Рейтинг составляется по мнению приглашенных экспертов. Ими становятся представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

5 место. Назначен новый командир 76-й гвардейской дивизии Сергей Чубарыкин

.

4 место. Запущено новое направление авиаперелетов "Псков — Симферополь"

.

3 место. Состоялся первый open-air фестиваль «Музыка на воде» в Дендрапарке

.

2 место. Фестиваль граффити и стрит-арта «Плеск» не оставил равнодушным ни одного псковича

.

1 место. На дорогах Псковской области стало больше смертей