ТОП-5 событий месяца по мнению экспертов Псковской области

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации публикует список из пяти самых значимых событий месяца в Псковской области. Рейтинг составляется по мнению приглашенных экспертов. Ими становятся представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.
5 место. Назначен новый командир 76-й гвардейской дивизии Сергей Чубарыкин
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4 место. Запущено новое направление авиаперелетов "Псков — Симферополь"
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3 место. Состоялся первый open-air фестиваль «Музыка на воде» в Дендрапарке
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2 место. Фестиваль граффити и стрит-арта «Плеск» не оставил равнодушным ни одного псковича
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1 место. На дорогах Псковской области стало больше смертей
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