Петр Крупеня наградил псковских археологов

Фото:

Вчера, 7 сентября , состоялось награждение сотрудников Археологического центра, сообщили в группе археологического центра в социальной сети "ВКонтакте".

Работников поблагодарили зза работу по сохранению исторической памяти о жертвах среди мирного населения, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны и в связи с годовщиной образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

Почётные грамоты им вручил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня.