Никто не выздоровел от коронавируса за сутки в Псковской области

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В Псковской области по состоянию на утро 7 сентября не выявлено ни одного случая выздоровления от новой коронавирусной инфекции, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

При этом в регионе за минувшие сутки 20 новых пациентов с коронавирусом.

В регионе общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составляет 4 832 человека. За это время выздоровели 3 527 пациентов.

На данный момент проведено 86 843 исследований. Умерло – 65 человек.

Статистика по районам

Псков – 1554

Великие Луки – 925

Бежаницкий район - 58

Великолукский район – 195

Гдовский район – 88

Дедовичский район – 75

Дновский район - 108

Красногородский район – 41

Куньинский район –44

Локнянский район - 15

Невельский район - 151

Новоржевский район – 26

Новосокольнический район - 131

Опочецкий район – 49

Островский район – 349

Палкинский район - 55

Печорский район – 97

Плюсский район – 104

Порховский район - 170

Псковский район – 419

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 12

Пыталовский район – 29

Себежский район – 37

Струго-Красненский район – 48

Усвятский район - 24