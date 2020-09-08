Никто не выздоровел от коронавируса за сутки в Псковской области

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В Псковской области по состоянию на утро 7 сентября не выявлено ни одного случая выздоровления от новой коронавирусной инфекции, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.
При этом в регионе за минувшие сутки 20 новых пациентов с коронавирусом.
В регионе общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составляет 4 832 человека. За это время выздоровели 3 527 пациентов.
На данный момент проведено 86 843 исследований. Умерло – 65 человек.
Статистика по районам
Псков – 1554
Великие Луки – 925
Бежаницкий район - 58
Великолукский район – 195
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 75
Дновский район - 108
Красногородский район – 41
Куньинский район –44
Локнянский район - 15
Невельский район - 151
Новоржевский район – 26
Новосокольнический район - 131
Опочецкий район – 49
Островский район – 349
Палкинский район - 55
Печорский район – 97
Плюсский район – 104
Порховский район - 170
Псковский район – 419
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 12
Пыталовский район – 29
Себежский район – 37
Струго-Красненский район – 48
Усвятский район - 24