Директор псковской пятерочки объяснила платную парковку у магазина

.

Жители псковского микрорайона «Родина» в социальной сети «Вконтакте» начали удивленно обсуждать платную стоянку у Пятерочки на улице Крестки.

С одной стороны от магазина находится крытая платная парковка, с другой - небольшая парковочная зона на которой покупатели паркуются, когда приезжают в магазин. С недавнего времени на парковке появилась табличка о том, что парковка с 23:00 до 9:00 платная.

Директор филиала отметила, что Пятерочка не имеет к этому отношения. «Сбоку от нас платная стоянка, перед магазином тоже находится их парковка. Предполагаю, что они так сделали, чтобы машины не парковались ночью».

Кроме того директор отметила, что им тоже поступают жалобы недовольных покупателей на платную стоянку.