Подтвердился случай заражения коронавирусом в школе Великих Лук

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Один из сотрудников школы Великих Лук заболел коронавирусом, сообщил Комсомольской правде главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

«Действительно, подтвердился один случай заболевания коронавирусом. Как сообщили в учебном заведении, сотрудник не был связан с преподавательской деятельностью и не контактировал с детьми».

Кроме того сотрудники сообщили о том, что заболевший носил маску и соблюдал все меры санитарной безопасности. Главврач отметил, что из-за одного выявленного случая заражения коронавирусом школу закрывать не будут.

«Мы закрывали классы и школы на карантин во время эпидемии гриппа, если заражались более 20% учеников, - сообщил Нестерук и подчеркнул, что к счастью, дети переносят коронавирус намного легче, чем взрослые.

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Ранее мы писали, что мама одного из учеников великолукской школы №16 писала губернатору жалобу на заболевших в школе учителей.