Псковская полиция взялась за дело об убийстве Пифа

.

Дело о собаке из деревни Сигово Невельского района Псковской области сдвинулось с мертвой точки. Губернатор Михаил Ведерников сообщил о возбуждении уголовного дела.

«Как и обещал, информирую вас по вопросу убийства пса Пифа в деревне Сигово Невельского района. Полиция возбудило уголовное дело по факту гибели пса Пифа по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», – заверил глава региона.

Он отметил, что расследование будет проходить по закону и поступит в распоряжение суда:

«Такие преступления не должны и не будут оставаться безнаказанными. С контроля не снимаю», – заключил губернатор.