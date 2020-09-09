11 сентября в Пскове перекроют движение по трем улицам

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Три улицы перекроют в Пскове в эту пятницу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе города Пскова.

Данное решение принято в связи с проведением работ на инженерных сетях с 8 часов утра 11 сентября до 6 часов утра 14 сентября,

На улице Леона Поземского на участке дороги от улицы Герцена до улицы Олега Кошевого на три дня будет частично ограничено движение автотранспорта .

Движение по улице Труда будет перекрыто на участке от улицы Школьная до улицы Леона Поземского.

Движение по улице Волкова закрывается на участке от улицы Труда до пересечения улицы Волкова и улицы ЛеонаПоземского.

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