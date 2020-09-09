Седунов рассказал о заболевшем коронавирусом сотруднике школы

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Сотрудник школы в Великих Луках, заболевший коронавирусом, не контактировал с детьми и не вел уроки, сообщает ПАИ со ссылкой на председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

«Сотрудник был в школе второго сентября, но не вел уроки и не контактировал с детьми. После этого его в школе не было», - пояснил Александр Седунов.

По его словам среди других работников школы и учеников случаев заражения COVID-19 не выявлено.

Нестерук вчера рассказывал Комсомольской Правде, что из-за одного заболевшего ребенка школу на карантин закрывать не будут. Максимум - класс.