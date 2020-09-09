Роспотребнадзор посоветовал псковичам привыкать жить с коронавирусом

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В Псковскую область вакцина поступит к зиме и она сможет улучшить ситуацию с коронавирусом в регионе. Однако, это не поможет окончательно побороть вирус. Об этом рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на пресс-конференции по ситуации с коронавирусом.

«Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы, и нам надо привыкать жить в этой сложной ситуации», - заключил Нестерук.

Кроме того, он сообщил, что 2 сентября во всех школах России был проведен "Урок здоровья". В Псковской области Медработники самостоятельно пообщались с детьми и рассказали, как себя вести в этой непростой ситуации.

Нестерук отметил, что осенью, помимо коронавируса, есть риск заболеть гриппом и оба заболевания могут наслоиться. Президент России поставил задачу для регионов привить порядка 60% населения, чтобы максимально избежать осложнений.