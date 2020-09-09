Съёмки для программы «Когда все дома» проходят в Псковской области

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Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева 9 сентября встретилась с ведущей рубрики «У вас будет ребёнок» передачи «Когда все дома» Еленой Кизяковой, сообщается в Instagram-аккаунте комитета.

С 7 по 11 сентября в Псковской области в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проходят съёмки рубрики о сиротах. Благодаря показу передачи на центральных каналах и в интернете уже 431 ребенок нашёл свою семью.

В комитете отметили, что они рады сотрудничеству Кизяковой и надеются, что все дети, воспитывающиеся в организациях для детей-сирот, найдут родителей.