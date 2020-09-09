В Пскове изменится маршрут автобусов

Фото: Анастасия Тарасова

В связи с тем, что в Пскове с 11 до 14 сентября частично закроют для движения некоторые улицы, маршруты некоторых городских автобусов временно изменятся, сообщили Комсомольской правде в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобусы №11, 22, 30 и пригородных маршрутов, проходящих по улице Труда, при движении от остановки школа №12 к центру города будут следовать до перекрестка с улицей Школьной, далее до улицы Олега Кошевого, затем налево по улице Леона Поземского к площади Ленина по маршруту. В обратном направлении объезд будет осуществляться по аналогичному маршруту. Посадка и высадка пассажиров будет происходить на улице Школьной у дома №19.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Кроме того, из-за перекрытия улицы Советской, маршрут изменят автобусы №2, 6, 16, 19.

Автобусы при движении от моста имени 50-летия Октября к вокзалу будут следовать по улице 128-й Стрелковой дивизии до улицы Вокзальной, далее налево по маршруту. В обратном направлении объезд будет осуществляться по аналогичному маршруту. Остановки «Площадь Победы» и «Школа №11» исключаются.