Псковичей удивил УИК в детском саду

Фото из архива КП

Родители малышей, посещающих детский сад «Семицветик» в Пскове, были в шоке, когда в их дошкольном учреждении решили расположить избирательную комиссию.

В территориальной избирательной комиссии Псковского района рассказали "Комсомольской правде в Пскове", что в районе улиц Никольская и Владимирская нет муниципальных объектов, подходящих для установки избирательного участка, кроме двух садиков.

Как сообщили в ТИКе, детский сад "Радуга" посещает больше детей, чем другой - "Семицветик". Кроме того, в нем нет возможности изолировать размещение избирательного участка.

В итоге было принято решение, что комиссия будет расположена на цокольном этаже "Семицветика". Однако, избирательный участок будет отделено от садика. Для избирателей откроют отдельные входы и выходы в помещение. А также, они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: маски, перчатки и санитайзеры.

В территориальной избирательной комиссии Псковского района заверили, что избиратели не будут иметь никаких контактов с родителями и детьми, посещающими садик.