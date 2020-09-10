Пскович стал участником 226-километрового нон-стоп триатлона Ironman

4 километра по волнам, 180 километров на велосипеде, 42 километра бегом и все это в режиме нон-стоп в течение дня! Обычному человеку трасса Ironman в России не покорится, ее способны пройти разве что только киборги. Как стать железным человеком "Псковской правде" рассказал Сергей Елисеев.

Оказалось, что участники этих невероятных гонок есть и в Пскове:

"Когда человек серьезно готовится к триатлону происходит реальная трансформация тела, сознания, мышления. - поделился пскович Сергей Елисеев. Появляется жесткая дисциплина. Есть план, он пишется на год. И этот план надо жестко соблюдать. Когда я готовился к 2018 году в Барселоне у меня были тренировки 6 раз в неделю целый год. И за все время я пропустил три или четыре тренировки. То есть это было 600 часов подготовки к старту. Если к этому относиться серьезно, как к любому другому делу, придется жертвовать семьей, друзьями, отдыхом. Здесь все зависит только от тебя, как подготовишься - так и получится".